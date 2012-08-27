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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 11:17 BJT

《汇市简讯》美元/日圆自高位回落,但仍相对持坚

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* 美元/日圆自稍早的78.85高位回落,在79.00之前仍有卖单,但上方有停止单

* 技术面看来略有改善,升穿一目均衡基准线78.79

* 一目均衡转换线在79.00,云区变薄,今日在79.11-12

* 云区本身下移,在9月6日前在78.65-79.12.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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