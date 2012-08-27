版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 27日 星期一 11:28 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元技术面进入剧烈震荡整理区

0247GMT

* 新西兰元/美元已测试0.808美元重要支撑位,目前为止支撑守住不破,是一良性讯号

* 若跌至0.8064下方,将开启下探费波纳奇50%回档位0.8015的可能性

* 汇价若有守在0.8105上方的有利表现,则可考虑作多

* 若升破0.8187,将是日趋势线的重要突破

* 技术图表(link.reuters.com/bys79s).(完)

--编译 蔡美珍;审校 戴素萍

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐