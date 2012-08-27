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市场报道 | 2012年 8月 27日 星期一 11:30 BJT

《汇市简讯》美元/加元多头必须扞卫0.99水准

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* 8月21日大幅反转走高,令日线图上留下偏多的蜡烛(K线)

* 进一步买盘协助价格守在关键的0.9900/05水准之上

* 若要说有一重要低点,则必须守住0.99水准

* 持续在0.99下方交投将会开启下探0.98之路

* 守在0.9943阻力上方将会加速上涨

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/gar89s) (完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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