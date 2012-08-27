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货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 11:49 BJT

《即时观点》穆迪上调韩国评级为Aa3,展望为稳定

路透首尔8月27日电---评级机构穆迪周一将韩国政府公债信评从A1上调为Aa3,称其财政基本面强劲,经济展现韧性且银行业外部风险降低.

穆迪表示,朝鲜(北韩)领导权过渡下崩溃风险减低,也支撑该机构此次对韩国的评级行动.

穆迪表示韩国评级展望为"稳定".

以下为分析师评论摘要:

苏格兰皇家银行驻香港资深地区经济分析师ERIK LUETH:

我认为市场早已预期会有此举.自2008年以来,韩国愈来愈被认为具避险地位,试着将资产自美元分散开来的投资者选择韩元等标的.

就某方面而言,评级机构正跟进市场.

我不认为流入韩国的资金会大幅增加.这并非什么突然的进展;并非从投机级晋升到投资级那样的改变.

我预期迟早会有其他评级机构跟进.

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