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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 11:42 BJT

《汇市简讯》美元指数在关键的81.17/22支撑上方整固

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* 关键支撑在81.20附近,上周成功守住

* 亚洲买盘温和,以整固为主调

* 5日、10日及20日均线开始下行

* 上周低点81.22及10日均线82.05为初步的支撑/阻力

* 跌破81.15后,目标为200日均线80.64

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/xuh32t) (完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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