《汇市简讯》韩国评等获穆迪调升至Aa3之后,可见主权国家买需

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穆迪将韩国评等调高至Aa3,和中国、日本、台湾拥有相同的高评级.

根据亚洲开发银行数据,2011年底止韩国公债市场规模达1.2万亿(兆)美元,规模在亚太地区名列前茅,而与中国相较更易于进入交易.

在西方国家利率接近于零,而外国持有韩国公债比重低于20%,预料机构投资人及外国央行对韩国公债需求将在未来数周转强.(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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