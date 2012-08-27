修正:《热点透视》苹果的专利官司胜诉,说不定会激起竞争对手斗志

(更正:标题"关系"有误,改正为"官司")

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Richard Beales 编译 王冠中

路透纽约8月27日电---苹果(AAPL.O)周五在美国赢得对三星电子(005930.KS)的10亿美元专利诉讼.平心而论,苹果推出了革命性的手机,而韩国厂商和其他竞争对手的产品大多看起来像仿冒品.但若是对于未来也可能面临官司的担忧,迫使三星使用的Android操作系统的生产商谷歌(GOOG.O)推动科技和硬体厂商前进,使用者也可能因此获益.

加州法官几乎在所有的指控中均做出有利苹果的裁决.这些指控从硬体设计,到图示样貌,以及触控手势等包罗万象.周五稍早韩国法院的判决就没有那么一面倒,但真的引起波澜的是美国判决.除了三星之外,这对谷歌也是直接的冲击.

美国司法程序尚未结束,而其他地区的诉讼也还在进行中.尽管三星股价周一挫跌达7%,该公司仍能轻松应付.但三星似乎有些失算.诉讼文件显示,苹果提出让三星以每个设备24美元取得专利授权.根据三星的智慧型手机和平板电脑销售量,华尔街日报估计其目前为止的成本略高于5亿美元.和苹果敲定协议或许损失会少一些,因为法官可以把赔偿金额提高至三倍.

苹果表示,自己是在老大不情愿的情况下上法庭的,公司是在保护自身的价值:"我们生产这些产品是为了取悦客户,而不是要让竞争对手来仿冒."三星则称,这判决是消费者的损失."不幸的是,专利法竟然能够操弄成有利一家公司垄断,不管是圆角的方形图示,或者三星和其他公司持续精进的技术."

这也是支持和反对保护智慧财产权争论的缩影.但苹果和三星的诉讼案并不一定要阻碍进步.如果Android阵营--包括谷歌、台湾宏达电和其他手机制造商--将这个判决视为在创新上要超越苹果的挑战,消费者可能会有更多令人兴奋的新选择.如果对手可以抢过苹果的锋头,而不是活在其阴影下,他们就能自信满满地说,这次胜诉其实是让苹果付出更大的代价.(完)