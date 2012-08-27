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市场报道 | 2012年 8月 27日 星期一 13:10 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元表现温吞,料于1.5750-1.5900区间波动

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* 连续五天日低垫高的情形于周五告终,亚洲盘中疲软

* 周末没有大消息,加上英国周一休市,令英镑表现温吞

* 1.5746为100日均线位置,4月至5月跌势61.8%回档位1.5909,为重要支撑及阻力

* 预期今晚英镑将尾随欧元进一步整固

--编译 张明钧;审校 张若琪

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