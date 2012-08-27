版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 13:15 BJT

《汇市简讯》美元/日圆买气升温

0045GMT

* 许多日本买方(buy-side)人士上周未能在78.50下方敲进

* 许多人想办法逢低买进,78.50以下买盘强劲

* 盘初78.75上方有少量停止单遭触发,亚洲高点为78.85

* 买盘绵延向下,但在78.25下方、78.00、77.90仍有停止单交错

* 卖盘仍延伸至79.00,但规模不大,在此上方有停止单 (完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐