《汇市简讯》美元/日圆买气升温

* 许多日本买方(buy-side)人士上周未能在78.50下方敲进

* 盘初78.75上方有少量停止单遭触发,亚洲高点为78.85

* 买盘绵延向下,但在78.25下方、78.00、77.90仍有停止单交错

* 卖盘仍延伸至79.00,但规模不大,在此上方有停止单 (完)