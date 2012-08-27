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市场报道 | 2012年 8月 27日 星期一 13:49 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元亚洲时段反弹,上看1.2145

0521GMT * 周五呈偏空的十字星图形,但在亚洲有买盘,因澳元疲弱 * 动量指标显示5日、10日和20日移动均线趋势向上 * 目标上看2012年跌势的38.2%回档位1.2145 * 短线支撑在5日均线切入位1.1980,其后为10日均线所在的1.1873 * 相关图表:(link.reuters.com/quj32t).(完) --编译 张若琪;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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