《汇市简讯》欧元/澳元亚洲时段反弹,上看1.2145

标题新闻：富国银行开除四名涉零售银行不当销售操作的管理中层，并取消其分红和股票奖励
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0521GMT * 周五呈偏空的十字星图形,但在亚洲有买盘,因澳元疲弱 * 动量指标显示5日、10日和20日移动均线趋势向上 * 目标上看2012年跌势的38.2%回档位1.2145 * 短线支撑在5日均线切入位1.1980,其后为10日均线所在的1.1873 * 相关图表:(link.reuters.com/quj32t).(完) --编译 张若琪;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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* 美联储官员梅斯特和哈克暗示不久将会升息 * 欧元走软，因法国和荷兰的大选风险 * 投资者静待本周联储官员的讲话 * 欧元兑挪威克郎触及2015年7月以来最低 (新增文末收盘表格) 路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国 联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。 克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会 对在现阶段升息感到不安。另外，Market News International援引费城联储总裁哈克的话报导称，有在3月升息的可能性。 投资者还在等待本周晚些时候美联储理事鲍威尔、亚特兰大联储总裁洛克哈特，以及达 拉斯联储总裁柯普朗的讲话。 “尽管市场已经在一定程度上消化了美联储3月升息的前景，但尚未完全消化，”Chapd elaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick说。 根据CME Group的FedWatch工具，周
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。