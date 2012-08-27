〔台湾债市〕101/5量能急冻,等待新10年券登场及FED主席讲话

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
路透台北8月27日电---台湾10年公债101/5殖利率周一微幅收高,量能急缩.因市场关注美联储(FED)主席贝南克本周末将在杰克森霍尔的讲话,且新10年券101/9将在下周一开始发行前交易.
今日盘面主流券仅剩101/5有交易,且成交值缩到只剩22亿台币.交易员苦笑称,搞不好场外的交易量都比较大.这也显示出,台债次级市场在银行锁住区间来回操作下,殖利率已几乎没有变动空间,愈来愈多交易商退场观望,恐令近日债市持续呈现急冻状态.
"大家都在等101/9,交易商对101/5已愈来愈没兴趣."一证券商交易主管说.
另一证券商交易员则指出,纵然美国真有第三轮量化宽松政策,依经验看,最终还是对风险性资产比较有利,要追多债市的理由并不强.但反手放空,也因为筹码因素被修理,所以操作难度很高.
他们认为,明日101/5殖利率区间料看在1.170-1.190%.
美联储主席贝南克即将在周五于杰克森霍尔会议上发表演讲.美联储并将于9月12-13日召开政策会议.过去两年贝南克曾利用杰克森霍尔来暗示美联储推出更多宽松政策的意图.
贝南克在致国会一个监督委员会的信中表示,"美联储有空间采取进一步行动,以纾缓紧张的金融形势并提振复苏,"加强了市场持续认为美联储将很快推出第三轮量化宽松政策的观点.[ID:nSB1744030]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/5 A01105=TWO +0.07 1.1826 1.1815-1.1837 22.0
新10年券101/9即将登场,惟101/5交易量大幅萎缩,是否会影响交易商的换券意愿?一交易员认为,其实上周101/5已提前出现换券压力,导致殖利率持续僵持在狭幅区间内震荡.
"它某种程度已反映了换券题材,上周长短券的表现较强,但101/5就撑在那边不动."他说.
另一证券商交易主管则称,交易商持有的101/5筹码不多,因此量缩不致于对换券造成太大压力.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.1826
5 101/6 A01106=TWO 没有成交
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路