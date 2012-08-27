〔台湾债市〕101/5量能急冻,等待新10年券登场及FED主席讲话

路透台北8月27日电---台湾10年公债101/5殖利率周一微幅收高,量能急缩.因市场关注美联储(FED)主席贝南克本周末将在杰克森霍尔的讲话,且新10年券101/9将在下周一开始发行前交易.

今日盘面主流券仅剩101/5有交易,且成交值缩到只剩22亿台币.交易员苦笑称,搞不好场外的交易量都比较大.这也显示出,台债次级市场在银行锁住区间来回操作下,殖利率已几乎没有变动空间,愈来愈多交易商退场观望,恐令近日债市持续呈现急冻状态.

"大家都在等101/9,交易商对101/5已愈来愈没兴趣."一证券商交易主管说.

另一证券商交易员则指出,纵然美国真有第三轮量化宽松政策,依经验看,最终还是对风险性资产比较有利,要追多债市的理由并不强.但反手放空,也因为筹码因素被修理,所以操作难度很高.

他们认为,明日101/5殖利率区间料看在1.170-1.190%.

美联储主席贝南克即将在周五于杰克森霍尔会议上发表演讲.美联储并将于9月12-13日召开政策会议.过去两年贝南克曾利用杰克森霍尔来暗示美联储推出更多宽松政策的意图.

贝南克在致国会一个监督委员会的信中表示,"美联储有空间采取进一步行动,以纾缓紧张的金融形势并提振复苏,"加强了市场持续认为美联储将很快推出第三轮量化宽松政策的观点.[ID:nSB1744030]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO +0.07 1.1826 1.1815-1.1837 22.0

新10年券101/9即将登场,惟101/5交易量大幅萎缩,是否会影响交易商的换券意愿?一交易员认为,其实上周101/5已提前出现换券压力,导致殖利率持续僵持在狭幅区间内震荡.

"它某种程度已反映了换券题材,上周长短券的表现较强,但101/5就撑在那边不动."他说.

另一证券商交易主管则称,交易商持有的101/5筹码不多,因此量缩不致于对换券造成太大压力.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1826

5 101/6 A01106=TWO 没有成交

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)