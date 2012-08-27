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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 14:19 BJT

〔日本股市〕日经指数小涨,受欧美刺激措施的希望提振

路透东京8月27日电---日本股市日经指数周一小幅上涨,自上日大跌走势回升,对于欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED)很快会推出进一步刺激措施的预期高涨,令风险胃纳升高.

但中国股市.SSEC疲弱限制了日股涨幅.

日经指数.N225收高0.2%至9,085.39点,守在五日移动平均9,124.59点和26周移动平均9,119.58点的下方.日经指数盘中稍早上涨0.9%至9,150.48点.

东证股价指数.TOPX跌0.3%至755.37点.(完)

--编译 王冠中;审校 于春红

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