〔台湾汇市〕台币/美元微升作收,出口商近月底卖压稍重

* 出口商月底抛汇需求渐强

* 29.9元阻力点本周不易升破

* 静待周五贝南克谈话

路透台北8月27日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘微升2.2分.今日国际消息面欠缺东风,出口商在月底时序逼近下,等不到台币贬至30元即出脱手上美元部位,卖压稍嫌沈重令台币稳中偏升.市场观望气氛未能散去,静待周五贝南克的谈话.

汇银人士指出,尽管多数亚币今日走贬,但台币在出口商月底前持续的抛汇预期下,本周料缓步趋升,但在外资寻求安全的美元资产之际,加上台湾央行不乐见台币走升,29.9元的一个多月来阻力点,将不易升破.

"其实贝南克的谈话好像也没有什么好期待的,但是这可能是近期市场唯一可以关注的事情."一外商银行交易员说.

市场人士表示,外资两边押注,进口商也有一些实质的美元买需,令两端力道均衡,出口商月底前的抛汇力道大小将决定台币波动的幅度.而台湾股市近来总在平盘附近来回,暂时对汇市没有明显影响.

台湾股市.TWII今日收微跌0.12%至7,468.22点;今天外资及陆资在台股转为小幅买超3.76亿台币,上日卖超金额为13.98亿.[ID:nST0543649]

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,投资人同样微幅看升台币,今日美元/台币一个月期换汇点溢价幅度稍稍拉大,六个月期折价幅度则有所缩小.

多数新兴亚洲货币周一下滑,在本周稍晚美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)年度央行官员会议之前,投资人不太愿意新增部位.评等机构穆迪调高韩国主权评等,韩元反应不大.[ID:nST0543723]

贝南克周五将在美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的年度会议上发表讲话,或将提供推出另一轮量化宽松政策的线索.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.980 30.002 29.860-30.020 30.010 5.04 4.03

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.942 29.955 29.939-29.970 29.955 2.73 3.22

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.020/0.030 0.010/0.020

美元/台币六个月期 -0.120/-0.105 -0.140/-0.120

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