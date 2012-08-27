〔台湾汇市〕台币/美元微升作收,出口商近月底卖压稍重

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
* 出口商月底抛汇需求渐强
* 29.9元阻力点本周不易升破
* 静待周五贝南克谈话
路透台北8月27日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘微升2.2分.今日国际消息面欠缺东风,出口商在月底时序逼近下,等不到台币贬至30元即出脱手上美元部位,卖压稍嫌沈重令台币稳中偏升.市场观望气氛未能散去,静待周五贝南克的谈话.
汇银人士指出,尽管多数亚币今日走贬,但台币在出口商月底前持续的抛汇预期下,本周料缓步趋升,但在外资寻求安全的美元资产之际,加上台湾央行不乐见台币走升,29.9元的一个多月来阻力点,将不易升破.
"其实贝南克的谈话好像也没有什么好期待的,但是这可能是近期市场唯一可以关注的事情."一外商银行交易员说.
市场人士表示,外资两边押注,进口商也有一些实质的美元买需,令两端力道均衡,出口商月底前的抛汇力道大小将决定台币波动的幅度.而台湾股市近来总在平盘附近来回,暂时对汇市没有明显影响.
台湾股市.TWII今日收微跌0.12%至7,468.22点;今天外资及陆资在台股转为小幅买超3.76亿台币,上日卖超金额为13.98亿.[ID:nST0543649]
海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,投资人同样微幅看升台币,今日美元/台币一个月期换汇点溢价幅度稍稍拉大,六个月期折价幅度则有所缩小.
多数新兴亚洲货币周一下滑,在本周稍晚美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)年度央行官员会议之前,投资人不太愿意新增部位.评等机构穆迪调高韩国主权评等,韩元反应不大.[ID:nST0543723]
贝南克周五将在美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的年度会议上发表讲话,或将提供推出另一轮量化宽松政策的线索.
环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.980 30.002 29.860-30.020 30.010 5.04 4.03
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.942 29.955 29.939-29.970 29.955 2.73 3.22
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.020/0.030 0.010/0.020
美元/台币六个月期 -0.120/-0.105 -0.140/-0.120
---------------------------------------------------------------------------- (完)
--记者 林妙容; 审校 林高丽
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路