斯里兰卡将从中国贷款11.2亿美元 建港口和铁路

(本文由路透中文网编译提供)

路透科伦坡8月24日电---斯里兰卡政府周五表示，将向中国申请逾11.2亿美元优惠贷款，用于新建港口和铁路。

斯里兰卡战后重建计划所需的资金和技术益发依赖中国。该国也从俄罗斯和印度借款，但占比较低。

斯里兰卡政府将向中国进出口银行申请8.782亿美元和15.08亿元人民币(合2.3735亿美元)优惠贷款，用于南部城市汉班托特(Hambantota)港口二期和一条南部铁路延长线的建设。

根据路透看到的内阁有关贷款的备忘录，8.782亿美元为优惠买方信贷，利率2%，管理费0.5%，还款期20年，其中包括七年的宽限期。

中国交通建设股份有限公司(1800.HK)中标汉班托特港口二期工程，工程造价约8.0814亿美元。

中国在2009和2010年连续两年成为斯里兰卡最大贷款来源国，分别提供了12亿美元和8.21亿美元贷款，占斯里兰卡当年对外贷款总量的54%和25%。(完)