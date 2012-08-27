斯里兰卡将从中国贷款11.2亿美元 建港口和铁路

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
(本文由路透中文网编译提供)
路透科伦坡8月24日电---斯里兰卡政府周五表示，将向中国申请逾11.2亿美元优惠贷款，用于新建港口和铁路。
斯里兰卡战后重建计划所需的资金和技术益发依赖中国。该国也从俄罗斯和印度借款，但占比较低。
斯里兰卡政府将向中国进出口银行申请8.782亿美元和15.08亿元人民币(合2.3735亿美元)优惠贷款，用于南部城市汉班托特(Hambantota)港口二期和一条南部铁路延长线的建设。
根据路透看到的内阁有关贷款的备忘录，8.782亿美元为优惠买方信贷，利率2%，管理费0.5%，还款期20年，其中包括七年的宽限期。
中国交通建设股份有限公司(1800.HK)中标汉班托特港口二期工程，工程造价约8.0814亿美元。
中国在2009和2010年连续两年成为斯里兰卡最大贷款来源国，分别提供了12亿美元和8.21亿美元贷款，占斯里兰卡当年对外贷款总量的54%和25%。(完)
--编译：王凤昌 发稿：程芳
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路