〔日本债市〕公债价格小跌,投资人等待美联储进一步刺激措施的讯号

路透东京8月27日电---日本指标公债价格周一小幅下跌,投资人等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否采取新刺激措施来提振经济复苏的更明确讯号.

指标10年期公债期货2JGBv1下跌3个跳动点至143.82,跌向8月16日触及的两个半月低点143.27.