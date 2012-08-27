版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 14:58 BJT

〔日本债市〕公债价格小跌,投资人等待美联储进一步刺激措施的讯号

路透东京8月27日电---日本指标公债价格周一小幅下跌,投资人等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否采取新刺激措施来提振经济复苏的更明确讯号.

指标10年期公债期货2JGBv1下跌3个跳动点至143.82,跌向8月16日触及的两个半月低点143.27.

公债期货守在目前位于143.72的14日移动平均技术支撑上方.但成交量仅17,897口,远低于上周均量29,250口.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐