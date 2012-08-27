〔新债招标〕台湾鸿海五年无担债以1.35%定价,符合市场预期--标售文件

路透台北8月27日电---全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)周一在标售文件中表示,今年第四期五年期无担保公司债以1.35%定价,符合市场预期的1.34-1.36%区间.

该利率较4月中标售的第二期1.43%得标利率跌8个基点.本次发行总额为33亿台币,由群益金鼎证券取得主办券商资格.

鸿海甫于月初发行第三期无担债,当时改以洽特定人方式,以1.20%利率发行三年期债.鸿海在中华信评的评等为"twAA+".(完)

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