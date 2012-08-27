〔国际油市〕原油价格升逾1美元,因热带风暴恐威胁美湾供应

路透新加坡8月27日电---原油期货周一上涨逾1美元,布兰特原油升至每桶115美元上方,受供应忧虑推动,热带风暴Isaac来袭,恐将导致美国墨西哥湾的大部分近海石油生产停顿. 市场寄望美国推出更多刺激措施,此举有望改善世界主要石油消费国美国的需求前景,亦对原油价格的涨势助了一臂之力.