〔全球金市〕金价触及四个半月高点,受美联储刺激措施的希望支撑

路透新加坡8月27日电---金价周一升至4月中以来最高水准,延续上周以来的强劲涨势,对于美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出进一步货币宽松的预期,提振市场人气.

美联储主席贝南克在致国会一个监督委员会的信中表示,美联储有空间出台额外货币刺激举措以提振美国经济.[ID:nSB1744030]宽松货币政策会吸引投资人买进黄金,来对冲宽松措施可能引起的通胀.

"对于美联储的行动有很强烈的预期,而上周突破技术位后,将会持续提振价格,"上海CIFCO期货的分析师Li Ning说,他指的是金价突破5月以来的1,532美元上方100美元波动区间.