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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 15:37 BJT

〔新兴汇市〕多数亚币下滑,投资人审慎观望FED动态

路透新加坡8月27日电---多数新兴亚洲货币周一下滑,在本周稍晚美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)年度央行官员会议之前,投资人不太愿意新增部位.评等机构穆迪调高韩国主权评等,韩元反应不大.

韩元KRW=KFTC在当地市场收盘小贬,尽管穆迪将韩国评等调高一个级距至纪录最高,齐平中国及日本.

交易员称,评等调升消息只吸引很少境外基金对韩元的买需,部分基金逢高出脱韩元.

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