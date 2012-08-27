〔台湾央行〕共发行3,383.7亿台币存单,发行余额减87.3亿

美国利率：费城联储总裁称经济大致恢复正常，今年升息三次合宜
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
路透台北8月27日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,383.7亿台币存单,相较存单到期金额3,471亿,存单发行余额减87.3亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 3,278.7
91天期 0.93 88
182天期 1.05 17
央行上日发行2,432亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,017.3亿台币. 7,104.6-87.3
拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为28亿台币;累计超额准备为1,965亿台币,加计前期1%的超额准备为3,407亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
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