〔台湾经济〕7月景气灯号续呈低迷的"蓝灯",但分数攀至蓝灯最高的16分

路透台北8月27日电---台湾经建会周一表示,7月景气对策信号续呈代表景气低迷的"蓝灯",但分数由上月的15分增至16分.这是蓝灯的最高分数.

经建会每月依货币总计数、直间接金融、股价指数等九个数据依其表现给予灯号,再总合其分数汇总成综合判断分数,并给予灯号.自去年11月起,景气对策信号即已连续九个月亮出代表景气低迷的蓝灯.蓝灯的综合判断分数区间为16-9分.

欧债危机恶化令台湾的景气走至低迷谷底,第二季的经济甚至衰退0.18%,是近三年以来的最差.不过,上周经济部公布工业生产指数中,电子零组件业指数攀升至新高水位,年增率达4.91%,令工业生产指数虽仍呈现连五个月衰退,但幅度明显减缓.7月工业生产年衰退0.02%.<TW/INDCN>

至于领先指标方面,7月领先指标为131.1,较上月升0.2%.

各界相当关心景气的反转讯号.先前财政部的统资料中,企业的资本财进口金额在7月意外创一年来高位.然而分析师则认为,7月资本财进口回升和缓,不比去年同期时出现大幅衰退.以此支持台湾经济景气下半年反弹的说法,证据过于单薄.况且,厂商押注景气回升而扩充设备的步调并不一致.[ID:nST0538969](完)

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