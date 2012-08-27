〔台湾经济〕7月景气灯号续呈低迷的"蓝灯",但分数攀至蓝灯最高的16分

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
路透台北8月27日电---台湾经建会周一表示,7月景气对策信号续呈代表景气低迷的"蓝灯",但分数由上月的15分增至16分.这是蓝灯的最高分数.
经建会每月依货币总计数、直间接金融、股价指数等九个数据依其表现给予灯号,再总合其分数汇总成综合判断分数,并给予灯号.自去年11月起,景气对策信号即已连续九个月亮出代表景气低迷的蓝灯.蓝灯的综合判断分数区间为16-9分.
欧债危机恶化令台湾的景气走至低迷谷底,第二季的经济甚至衰退0.18%,是近三年以来的最差.不过,上周经济部公布工业生产指数中,电子零组件业指数攀升至新高水位,年增率达4.91%,令工业生产指数虽仍呈现连五个月衰退,但幅度明显减缓.7月工业生产年衰退0.02%.<TW/INDCN>
至于领先指标方面,7月领先指标为131.1,较上月升0.2%.
各界相当关心景气的反转讯号.先前财政部的统资料中,企业的资本财进口金额在7月意外创一年来高位.然而分析师则认为,7月资本财进口回升和缓,不比去年同期时出现大幅衰退.以此支持台湾经济景气下半年反弹的说法,证据过于单薄.况且,厂商押注景气回升而扩充设备的步调并不一致.[ID:nST0538969](完)
台湾经建会新闻稿请见(here)
台湾经济新闻请见[TW-ECI-MCE]
--记者 高洁如; 审校 黄凯
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路