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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 17:05 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业卖超2.5亿台币

路透台北8月27日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 6.50 4.00 +2.50

票券业 0.50 0.50 0.00

证券业 0.50 3.00 -2.50 (完)

--记者 董永年; 审校 黄凯

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