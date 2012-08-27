〔中港股市〕恒生指数收低,中国股市跌至近43个月低点

* 恒生指数下跌0.4%,沪深300指数下跌2.1%

* 香港和中国成交量仍维持低迷

* 中资证券股和保险类股疲弱,中国料不太可能有"正式"的宽松措施

* 中石化表现居前,上半年财报亮眼

路透香港8月27日电---中国内地股市周一创近两个月来最大跌幅,受非银行金融股拖累,因在中国总理最新的谈话后,更多"正式"货币宽松的希望降温.

中资券商和保险股跌幅较深.两个板块都与内地股市关连重大,而内地股市料将连续第三年录得跌幅.

中国总理温家宝周末考察广东时,誓言采取新举措稳定出口增长的言论,被一些市场人士视作北京降低银行准备金率或降息的机率降低.[ID:nSB1744068]