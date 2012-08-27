〔台湾央行〕将于9月20日召开第三季全体理监事会议--官员

加拿大股市：创纪录最高收位，能源股和Restaurant Brands表现上佳
路透多伦多2月21日 - 加拿大主要股指周二创下收盘纪录高位，油价攀升支撑能源股领涨大盘，Restaurant Brands International在宣布收购消息之后跳涨逾7%。
路透台北8月27日电---台湾央行一位不愿具名的官员周一称,央行将于9月20日召开第三季的全体理监事会议.
台湾央行在去年9月间已暂停升息举措,重贴现率已四个季度维持在1.875%的三年多来高位.(完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
路透多伦多2月21日 - 加拿大主要股指周二创下收盘纪录高位，油价攀升支撑能源股领涨大盘，Restaurant Brands International在宣布收购消息之后跳涨逾7%。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透雅典2月21日 - 希腊周二敦促德国放弃“不合理”要求，并对减轻希腊债务负担的呼声采取“建设性”立场。德国要求希腊基础预算盈余与国内生产总值(GDP)之比在10年内达到3.5%。