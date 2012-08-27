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货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 17:40 BJT

〔台湾央行〕将于9月20日召开第三季全体理监事会议--官员

路透台北8月27日电---台湾央行一位不愿具名的官员周一称,央行将于9月20日召开第三季的全体理监事会议.

台湾央行在去年9月间已暂停升息举措,重贴现率已四个季度维持在1.875%的三年多来高位.(完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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