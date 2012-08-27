〔东南亚股市〕越南股市跌至七个月低点,其他市场亦回落

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
路透曼谷8月27日电---新加坡、马来西亚和泰国股市周一小幅收低,盘中在清淡交投中呈区间波动,投资人对全球经济前景保持审慎,而对银行体系风险的忧虑挥之不去,则打击越南股市.
越南股市.VNI下跌3.4%至386.19点,为1月30日以来最低收位,金融股领跌.越南股市上周下跌7.8%,但今年以来仍上涨9.9%.
越南亚洲商业银行(ACB.HN)共同创办人Nguyen Duc Kien在8月20日被捕,接着执行长Ly Xuan Hai也在8月23日遭拘捕,让投资人对于金融风险扩大感到担忧.
印尼股市.JKSE周一因技术问题暂停交易.
菲律宾股市.PSI因假期休市.
1031GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3044.49 -6.00 -0.20 +15.04 2646.35
马来西亚 .KLSE 1648.13 -0.09 -0.01 +7.67 1530.73
泰国 .SETI 1233.73 -3.46 -0.28 +20.33 1025.32
越南 .VNI 386.19 -13.53 -3.38 +9.85 351.55
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(完)
--编译 王冠中;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路