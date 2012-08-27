〔东南亚股市〕越南股市跌至七个月低点,其他市场亦回落

路透曼谷8月27日电---新加坡、马来西亚和泰国股市周一小幅收低,盘中在清淡交投中呈区间波动,投资人对全球经济前景保持审慎,而对银行体系风险的忧虑挥之不去,则打击越南股市.

越南股市.VNI下跌3.4%至386.19点,为1月30日以来最低收位,金融股领跌.越南股市上周下跌7.8%,但今年以来仍上涨9.9%.

越南亚洲商业银行(ACB.HN)共同创办人Nguyen Duc Kien在8月20日被捕,接着执行长Ly Xuan Hai也在8月23日遭拘捕,让投资人对于金融风险扩大感到担忧.

印尼股市.JKSE周一因技术问题暂停交易.

菲律宾股市.PSI因假期休市.

1031GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 3044.49 -6.00 -0.20 +15.04 2646.35

马来西亚 .KLSE 1648.13 -0.09 -0.01 +7.67 1530.73

泰国 .SETI 1233.73 -3.46 -0.28 +20.33 1025.32

越南 .VNI 386.19 -13.53 -3.38 +9.85 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 王冠中;审校 王洋

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]