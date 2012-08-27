《汇市简讯》欧元/美元自费波纳奇阻力位拉回

2213GMT * 在触及1.259的38.2%费波纳奇水准后,已见拉回 * 有进一步下跌的空间,1.2445为重要水准 * 若持续在此水准下方交投,将改变偏多的倾向 * 拉回后看来应为修正走势,艾略特波浪理论显示涨势尚未结束 * 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/dyq22t).(完) --编译 张明钧;审校 艾茂林 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=