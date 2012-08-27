《汇市简讯》欧元/美元自费波纳奇阻力位拉回

美国利率：费城联储总裁称经济大致恢复正常，今年升息三次合宜
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
2213GMT * 在触及1.259的38.2%费波纳奇水准后,已见拉回 * 有进一步下跌的空间,1.2445为重要水准 * 若持续在此水准下方交投,将改变偏多的倾向 * 拉回后看来应为修正走势,艾略特波浪理论显示涨势尚未结束 * 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/dyq22t).(完) --编译 张明钧;审校 艾茂林 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017 02/22/2017 五年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/23/2017 七年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/27/2017 13周和26周期国库券 02/23/2017 03/02/2017
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)