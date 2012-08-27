《汇市简讯》澳元/美元受中国疑虑打压,下看1.0220

2223GMT

* 中国硬着陆疑虑及沪综指跌至逾40个月低点带来压力

* 疲弱的工业商品表现反映此点,对澳元不利

* 日动能指标偏空,还有空间离场

* 55日均线位置1.0312为初步支撑,在1.0400上方有卖盘

* 目标为6月至8月升势的38.2%回档位1.0220

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/man32t).(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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