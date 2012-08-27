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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 07:29 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆海外市场受出口商卖盘阻升

2310GMT

* 出口商自78.85起布下卖盘,持续阻升美元/日圆

* 海外市场波动区间收窄为78.65-85,纽约盘收报78.75

* 海外市场中唯一正面因素,是在美国公债收益率(殖利率)下滑情况下仍持坚

* 美元/日圆和其他货币一样,等待杰克森霍尔方面消息(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

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