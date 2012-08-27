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市场报道 | 2012年 8月 28日 星期二 07:41 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆仍脱离不了98.50的磁吸力

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* 一周以来皆在98.50附近的窄幅区间打转,预料将持续下去

* 云区顶部今日位于98.50,若收在此位上方将是4月以来首度收在云区之上

* 若收在99.00上方,目标为100日均线位置100.12

* 在98.00附近有买盘,在99.00有卖盘,从而设定其波动区间 (完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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