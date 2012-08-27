欧洲经济指标预测--8月28日-9月4日****

美国利率：费城联储总裁称经济大致恢复正常，今年升息三次合宜
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
路透8月28日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------8月27日当周---------------------------------
8月28日(二)
0600 瑞士UBS消费指标 7月 -- 1.60
0600 德国GfK消费者信心指数 9月 5.9 5.9
0645 法国工业投资 第二季 -- +6.0%
0715 瑞士非农业就业岗位(万) 第二季 -- 404.9
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 +3.2% +3.2%
民间贷款 -0.3% -0.2%
M3三个月移动平均 -- +3.0%
8月29日(三)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +1.8% +1.7%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.4%
(较上年同期) +2.0% +1.9%
0645 法国企业景气指数 8月 89 90
0700 瑞士KOF领先指标 8月 1.50 1.43
0800 意大利零售销售(较前月) 6月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -2.0%
0900 意大利消费者信心 8月 86.0 86.5
8月30日(四)
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 8月 增加0.8 增加0.7
未经季节调整的失业人口(万人) 290 290
经季节调整的失业率 6.8% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 288.8
0800 意大利薪资(较前月) 7月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加5 增加6
抵押贷款额(亿英镑) 增加3 减少4
抵押贷款批准件数(千件) 47.0 44.2
0830 英国M4货供额(较前月) 7月 -- -1.60%
0900 意大利企业信心 8月 86.9 87.1
0900 欧元区企业景气指数 8月 负1.30 负1.27
经济景气指数 87.5 87.9
工业景气指数 负15.3 负15.0
服务业景气指数 负9.0 负8.5
消费者景气指数 负23.0 负21.5
消费者通胀预期指数 -- 21.6
生产者物价预期指数 -- 负1.8
2301 英国GFK消费者信心指数 8月 负27 负29
8月31日(五)
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 8月 持平 -0.7%
(较上年同期) -2.2% -2.6%
0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +0.4% +2.9%
0800 意大利失业率 7月 10.9% 10.8%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +2.5% +2.4%
0900 意大利CPI(较前月) 8月初值 +0.3% +0.1%
(较上年同期) +3.1% +3.1%
意大利HICP(较前月) +0.3% -1.7%
(较上年同期) +3.6% +3.6%
0900 欧元区失业率 7月 11.3% 11.2%
1000 意大利PPI(较前月) 7月 +0.3% -0.1%
(较上年同期) -- +2.1%
--------------------------------9月3日当周---------------------------------
9月3日-7日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- -0.6%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.6%
9月3日(一)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -- +3.7%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 8月 -- 48.6
0743 意大利Markit制造业PMI 8月 -- 44.3
0748 法国Markit制造业PMI 8月 -- 46.2
0753 德国制造业PMI 8月 -- 45.1
0758 欧元区Markit制造业PMI 8月 -- 45.3
0828 英国CIPS制造业PMI 8月 -- 45.4
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 8月 -- +0.1%
9月4日(二)
0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.7%
(较上年同期) -- +2.0%
0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 50.9
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +1.8% (完)
--编译 张若琪;审校 张涛
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017 02/22/2017 五年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/23/2017 七年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/27/2017 13周和26周期国库券 02/23/2017 03/02/2017
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)