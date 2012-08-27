《汇市简讯》美元/坡元可能探向1.2530,将从中国股市寻找线索

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* 美元/坡元在海外市场陷于区间交易,与远东时段交投区间相去不远
* 区间落在1.2500-1.2524,最新报1.2524
* 若股市进一步下跌,可能上探1.2530阻力,将从中国寻求线索
* 新加坡海峡时报指数下跌0.2%,但沪综指大跌1.74%,受成长疑虑打压
* 在美国联邦储备理事会主席贝南克周五晚间发表谈话之前,美元/坡元可能在1.2500-1.2550区间交投 (完)
--编译 张明钧;审校 戴素萍
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