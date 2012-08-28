〔新加坡经济〕今年成长料将放缓,因全球需求减弱--IMF(更新版)

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路透华盛顿8月27日电---国际货币基金组织(IMF)周一表示,新加坡经济今年料将放缓,因全球需求减弱,且欧债危机导致相关的国际金融与贸易压力.

"在假设全球情况良好下,今年(新加坡)经济成长料将放缓至不到3%,2013年则小幅升高,"IMF在其新加坡经济年度评估中表示.IMF预估新加坡的经济成长明年将升高至约3.5%.

IMF表示,新加坡有充裕的政策空间和其他保护措施来因应经济放缓的冲击.IMF称,其经常帐盈余可能小幅缩减至相当于国内生产总值(GDP)的21%左右.

其并称,目前约4.5%的通胀率可能仍然承受压力,应该可以暂时升高,以因应劳动市场吃紧所造成的价格变动.其他的通胀原因还有运输成本、信货成长及资产价格,这些应该要"加强处理".

IMF表示,新加坡当局认为,经济展望面临的最大风险将是欧元区情况进一步恶化,且中国经济急转直下.

"中国经济急速放缓也将通过影响贸易和观光业带来问题,但当局认为基本假设情况是发生软着陆,"IMF在与政府的年度谘询会议后表示.

IMF称,欧洲银行业者自2011年以来从新加坡出脱资产,并未给金融业造成明显压力,但应该要密切予以关注.(完)