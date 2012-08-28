〔新加坡经济〕今年成长料将放缓,因全球需求减弱--IMF(更新版)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(新增细节)
路透华盛顿8月27日电---国际货币基金组织(IMF)周一表示,新加坡经济今年料将放缓,因全球需求减弱,且欧债危机导致相关的国际金融与贸易压力.
"在假设全球情况良好下,今年(新加坡)经济成长料将放缓至不到3%,2013年则小幅升高,"IMF在其新加坡经济年度评估中表示.IMF预估新加坡的经济成长明年将升高至约3.5%.
IMF表示,新加坡有充裕的政策空间和其他保护措施来因应经济放缓的冲击.IMF称,其经常帐盈余可能小幅缩减至相当于国内生产总值(GDP)的21%左右.
其并称,目前约4.5%的通胀率可能仍然承受压力,应该可以暂时升高,以因应劳动市场吃紧所造成的价格变动.其他的通胀原因还有运输成本、信货成长及资产价格,这些应该要"加强处理".
IMF表示,新加坡当局认为,经济展望面临的最大风险将是欧元区情况进一步恶化,且中国经济急转直下.
"中国经济急速放缓也将通过影响贸易和观光业带来问题,但当局认为基本假设情况是发生软着陆,"IMF在与政府的年度谘询会议后表示.
IMF称,欧洲银行业者自2011年以来从新加坡出脱资产,并未给金融业造成明显压力,但应该要密切予以关注.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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