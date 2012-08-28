《台湾报摘》--工商时报8月28日

* 头版头条:

--7月份景气灯号亮出连续第9个月的蓝灯,平了金融海啸期间连9蓝的纪录,仅次于2000年网路泡沫期间的15蓝.另外,代表景气复苏力道的领先指标,每个月都比前一月差的情况,更长达7个月之久,突显台湾当前的景气低缓而胶着.

* 其他:

--兴富发(2542.TW)旗下的齐裕营造砸下57亿台币,买下京城集团董事长蔡天赞个人持有、位于高雄明诚四路的2,470坪土地,每坪飙到230.77万台币,购地总价、单价双双打破南台湾天价纪录,坐上"南台湾新地王"宝座.

--马英九总统昨天表示,开放中国大陆资金来台3年仅3亿美元,实在太难看,应该赶快调整,朝更开放方向来走,制造业还可再检讨,服务业等也可酌量放宽,金融业来台投资因大陆银行量体超大"国内可能还有不同看法".

--台塑四宝再度出手金援动态随机存取记忆体(DRAM),台塑(1301.TW)董事会通过对南亚科(2408.TW)新增资金贷与92亿台币,台塑化(6505.TW)也公告对南亚科、华亚科3474.TW各新增资金贷与74亿、48亿台币,惟台塑化强调,因有借贷还款,实际净借出金额不会超越百亿台币,将与其他公司相同.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.