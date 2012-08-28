《台湾报摘》--工商时报8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 头版头条:
--7月份景气灯号亮出连续第9个月的蓝灯,平了金融海啸期间连9蓝的纪录,仅次于2000年网路泡沫期间的15蓝.另外,代表景气复苏力道的领先指标,每个月都比前一月差的情况,更长达7个月之久,突显台湾当前的景气低缓而胶着.
* 其他:
--兴富发(2542.TW)旗下的齐裕营造砸下57亿台币,买下京城集团董事长蔡天赞个人持有、位于高雄明诚四路的2,470坪土地,每坪飙到230.77万台币,购地总价、单价双双打破南台湾天价纪录,坐上"南台湾新地王"宝座.
--马英九总统昨天表示,开放中国大陆资金来台3年仅3亿美元,实在太难看,应该赶快调整,朝更开放方向来走,制造业还可再检讨,服务业等也可酌量放宽,金融业来台投资因大陆银行量体超大"国内可能还有不同看法".
--台塑四宝再度出手金援动态随机存取记忆体(DRAM),台塑(1301.TW)董事会通过对南亚科(2408.TW)新增资金贷与92亿台币,台塑化(6505.TW)也公告对南亚科、华亚科3474.TW各新增资金贷与74亿、48亿台币,惟台塑化强调,因有借贷还款,实际净借出金额不会超越百亿台币,将与其他公司相同.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。