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市场报道 | 2012年 8月 28日 星期二 08:31 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2500附近有期权到期,料为稳定力量

2213GMT * 位于1.2500及1.2505的欧元/美元简单期权将到期,形成安定力量 * 昨日有部分执行价1.2500的期权到期,明天到期数量更多 * 昨日区间为1.2491-1.2535,今日可能落在类似区间,目前仍在夏季假期中 * 海外市场缺乏重大消息,德国Ifo数据偏弱料带来压力 * 技术面转佳,欧元/美元位于下行云区之上,云区顶部位于1.2472 (完) --编译 张明钧;审校 孙茉莉 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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