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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 08:26 BJT

《台湾报摘》--经济日报8月28日

* 头版头条:

--营建业龙头兴富发(2542.TW)昨日宣布,加码投资南台湾,砸下56.83亿台币元买进高雄市美术馆特区的2,470坪土地,每坪约230万台币,购地总价、单价均创南台湾新高,震惊房地产界.

* 其他:

--第20届亚太经济合作会议(APEC)年会领袖会议即将举行,代表马总统出席会议的前副总统连战昨日表示,他将与大陆国家主席胡锦涛会面,就两岸经济协议(ECFA)后续的服务贸易、货品贸易等,交换意见,也将就促进台日产业合作、对日招商等议题,和日方代表会谈.

--台湾电子电机工业同业公会昨天公布"2012年中国大陆地区投资环境与风险调查"结果显示大陆的投资环境更为恶化","世界工厂"优势不再.江苏昆山则连续4年蝉联台商眼中大陆区域综合实力之冠.

--遏止银行杀价歪风,金管会再出手,下令银行公会修改自律规范,祭出二大措施,明年利率定价时,必须 考量"合理利润",并增订对客户利息减码时,必须有合理因素.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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