《台湾报摘》--经济日报8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 头版头条:
--营建业龙头兴富发(2542.TW)昨日宣布,加码投资南台湾,砸下56.83亿台币元买进高雄市美术馆特区的2,470坪土地,每坪约230万台币,购地总价、单价均创南台湾新高,震惊房地产界.
* 其他:
--第20届亚太经济合作会议(APEC)年会领袖会议即将举行,代表马总统出席会议的前副总统连战昨日表示,他将与大陆国家主席胡锦涛会面,就两岸经济协议(ECFA)后续的服务贸易、货品贸易等,交换意见,也将就促进台日产业合作、对日招商等议题,和日方代表会谈.
--台湾电子电机工业同业公会昨天公布"2012年中国大陆地区投资环境与风险调查"结果显示大陆的投资环境更为恶化","世界工厂"优势不再.江苏昆山则连续4年蝉联台商眼中大陆区域综合实力之冠.
--遏止银行杀价歪风,金管会再出手,下令银行公会修改自律规范,祭出二大措施,明年利率定价时,必须 考量"合理利润",并增订对客户利息减码时,必须有合理因素.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。