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市场报道 | 2012年 8月 28日 星期二 08:33 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元支撑位料为1.5785

0020 GMT * 之前为阻力的1.5785如今成为支撑 * 在多头趋势未改变的情形下有下跌空间 * 持续在1.574下方交投将偏空 * 在出现正面价格变化时转多为合理作法 * 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/wut99s).(完) --编译 张明钧;审校 戴素萍 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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