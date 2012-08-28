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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 08:33 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢可能测试100日均线切入位31.40

0024GMT

* 美元/泰铢受到对亚洲其他货币走多支撑,有可能探向位于31.40的100日均线

* 月底进口商买盘及中国成长风险增添多方气势

* 泰国7月制造业生产数据将于0430GMT公布,预料较上年同期减少3.5%,6月时为年减9.6%

* 美元/泰铢海外市场于31.23-31.29交投,纽约盘收在31.29(完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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