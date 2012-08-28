《台湾重要政经日程》--8月28日-12月31日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
==================今日重要政经消息======================
8/28(二)
--09:30 日月光(2311.TW)媒体研讨会.
--10:00 台经院公布7月景气动向.
--14:00 住商不动产海外投资记者会.
==================近期重要政经消息======================
9/3(一)
--10:00 汇丰台湾8月制造业采购经理人指数(PMI)数据,7月为47.5.
9/5(三)
--08:30 主计处公布8月消费者物价指数(CPI)年增率,7月年增率为2.46%.
--16:10 央行公布8月底外汇存底,上月外汇存底为3,911.08亿美元.
--央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.
9/7(五)
--16:00 财政部公布8月进出口数据,7月出口年减11.6%,进口则是年减3.2%.
9/19(三)
--12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.
9/20(四)
--16:00 经济部公布8月外销订单,7月年减4.4%.
9/24(一)
--08:30 主计处公布8月季调失业率,上月为4.25%.
--16:00 经济部公布8月工业生产,上月为衰退0.02%.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
11/20(二)
--台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。