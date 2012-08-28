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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 08:47 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比受到其他亚洲货币牵引,有来自企业买盘

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* 月底企业需求,加上美元兑其他亚币走多,可能带动美元/印尼卢比升至9,550

* 开盘偏多料报在9,520-9,540

* 可能见到印尼央行间歇性干预,但规模可能有限,因没有恐慌性买盘

* 海外市场卢比NDF仅在9,595交投,成交量偏低,纽约盘收报9,580-9,600.(完)

--编译 张明钧;审校 艾茂林

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