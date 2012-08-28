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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 08:59 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索料跳空上涨,跟随其他亚币脚步

0045GMT

* 美元/菲律宾披索在长周末过后可能跳空上涨,尾随美元偏多走势

* 披索隔夜无本金交割远期外汇(NDF)高点为42.30,周五收报42.15

* 美元/披索可能开在42.27-42.30附近,盘中区间料为42.25-42.45

* 0100GMT将公布的菲律宾6月贸易和进口数据 (完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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