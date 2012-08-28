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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 09:05 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走低,东京定盘出现卖压

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* 澳元面临压力,受东京定盘相关卖压冲击,摇醒沉静的市况

* 澳元/日圆自81.60上方跌至81.40,最新报81.44/45

* 澳元日低从1.0363降至1.0351

* 持续面临下跌压力,在1.0340/20有密集的技术支撑(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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