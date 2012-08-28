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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 09:06 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比将持续升向56.10

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* 美元/印度卢比在昨日大涨后将持续升向56.00

* 油商、银行间的买盘强劲,股市下跌及欧元走软提供支撑

* 预期美元/卢比开盘料报约55.75,区间可能在55.70-56.10

* 卢比隔夜无本金交割远期外汇(NDF)在55.99-56.02区间交投;印度指标BSE指数.BSESN收跌0.59%.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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