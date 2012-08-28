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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 09:19 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆急跌,据信是出口商在定盘前抛售

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* 欧元/日圆急挫,鲜有买进进驻,出口商在定盘前抛售

* 自稍早高位98.50,跌至98.00/05

* 急挫部分要怪罪于市况淡静,但不少交叉盘有卖盘

* 澳元/日圆和新西兰元/日圆也遭到出脱 (完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

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