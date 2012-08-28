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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 09:20 BJT

《汇市简讯》美元/马币探向100日均线位置3.1270

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* 美元/马币(林吉特)开在3.1120-3.1160,此前风险货币遭到抛售

* 欧元/美元跌穿1.2500至日低1.2476

* 澳元触发1.0350美元下方停止单,此前公布的新屋销售较前月下滑5.6%,前月为成长2.8%

* 目前美元/马币触及3.1210,可能上看100日均线切入位3.1270

--编译 张明钧;审校 徐文焰

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