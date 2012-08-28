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市场报道 | 2012年 8月 28日 星期二 09:26 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元下跌,受东京定盘卖压及恒天然消息影响

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* 新西兰元/美元下跌,受东京定盘卖压及恒天然消息双重打击

* 定盘前新西兰元从0.8085美元跌至0.8065美元

* 恒天然将因为新西兰元汇价偏高而调降股息的预估,该消息使新西兰元承压

* 短线技术支撑为0.8050,之后则是上升趋势线/波林格区间下缘0.8031.(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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