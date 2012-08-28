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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 09:28 BJT

《汇市简讯》美元/日圆因交叉盘卖盘而下跌,自78.78跌至78.55

0115GMT

* 日本出口商、投资者在东京定盘时卖出日圆交叉盘,推低美元/日圆

* 美元/日圆从78.78跌至78.55,在78.50之前仍有买盘,该水准下方有支撑

* 下档停止单在78.25下方、78.00和77.90,但仍在区间之外

* 在79.00之前有来自出口商等其他市场人士的卖盘.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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