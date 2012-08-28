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市场报道 | 2012年 8月 28日 星期二 09:31 BJT

《汇市简讯》英镑兑澳元脱离低点后续涨,然面临强大阻力

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* 脱离近期低点后的涨势未歇,可能即将停滞

* 在重大阻力位出现超买及动能背离讯号,是为警讯

* 当前水准面临38.2%费波纳奇/水平阻力/200日均线阻力

* 此为发动空袭的低风险价格带,目标为1.505-1.51的支撑

* 浏览技术图表,请点选:(link.reuters.com/zaw22t)(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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