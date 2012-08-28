〔路透专访〕美国小企业筹资困难损及就业创造--NYSE执行长

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约8月27日电---纽约-泛欧交易所集团(NYSE Euronext)NYX.N执行长Duncan Niederauer在专访中表示,目前美国多数小企业取得资金都有困难,这从而阻碍了就业岗位的增加和经济的成长.
纽约证券交易所母公司NYSE周一公布了对经济、企业和就业岗位创造的年度调查结果.调查对象涵盖来自26个国家、在纽约-泛欧交易所集团市场挂牌企业的340位执行长,及285位美国小企业主.
这是该调查八年来首次纳入小企业主,他们当中47%表示资金需求仅能勉强满足,或根本不足.仅21%说有足够的资金.
Niederauer表示,过去几年他一直听闻小企业筹资困难.
"我们最先想到的就是取得资金困难对创造就业带来最大影响."他说.Niederauer称小企业是美国创造就业岗位的动力所在.
调查显示,三分之二的小企业2013年料不会增聘,甚或将会裁员.
调查还发现,创立不满10年的小企业想取得资金的困难度,几乎是已创业逾25年企业的两倍.
Niederauer还指出,对未来经济成长的担忧,及为小企业准备贷款时因手续繁琐衍生的成本,也打压了银行放款意愿.
"如果要以负担得起的价码提供10万美元的贷款,根本没多少赚头,但要办成这笔贷款却得先完成大量作业."
大型的全球性企业情况较好一点,43%的执行长表示其资金需求充分获得了满足,不过有20%表示仍不够.
大小型企业对美国经济的看法也不同.69%公开上市公司执行长认为情况尚可,20%认为欠佳,而有11%表示很不错.
小企业中,认为美国经济情况尚可的比例略低于50%,而39%认为情况欠佳,12%表示很不错.
"如果将这些结果转化为最低增长和聘雇,那么我认为(当局)是该采取行动了."Niederauer说.(完)
--编译 张若琪;审校 侯向明
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