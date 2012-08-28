〔台湾汇市〕台币收盘微贬,台股弱势见外资汇出但力道不大

* 台股卖超见外资汇出

* 实质成交限于29.95-29.97极窄区间

* 寄望9月暑假过后恢复量能

路透台北8月28日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘微贬2.7分.尽管包括欧元在内的非美货币今日走跌,显示经济隐忧的阴影挥之不去,但台币市场在量能低迷、人气溃散的情况下,汇价变动有限,只有部分出口商月底抛汇卖盘与因台股挫跌而汇出的外资勉强支撑盘面.

汇银人士指出,今日台股大幅走低令外资汇出稍多,但出口商的抛汇需求月底前均在,买卖力道差异不大,台币走势僵滞,成交量未能有效放大.

"9月开始暑假就结束了,只能看看到时候大家是不是可以归队."一外资银行交易人士说.

暑假沉闷气息延烧台湾汇市,近一个月来台币汇价线图在极窄区间横向拉出水平线,实质需求的零星抛补成为市场主轴,交易员枯坐交易室勉力观望国际情势,但全球悬而不决的经济难题,未能等来真正的特效药激励市场,交易员料本周汇价还是在当前区间无奈小幅波动.

他们指出,周五贝南克的谈话仍是近期重点,尽管市场期待已经冷却,但第三轮货币宽松(QE3)的具体细节仍对市场有所帮助.

此外,下周时序进入9月,台湾央行又将在9月20日举行第三季理监事会做出利率决策,在台湾本地经济弱势的情况下,也可观察理监事会议前央行是否在公开市场透露货币政策的蛛丝马迹.

台湾股市.TWII今日收挫1.42%至7,361.94点;今天外资及陆资在台股转为卖超21.24亿台币,上日买超3.76亿.[ID:nST0544089]

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币一个月期换汇点也几无变动,显示海内外市场对台币前景的看法仍一贯地欠缺方向.

新兴亚洲货币周二下滑,投资人已不再高度预期本周美国一场央行官员会议将提供刺激举措的明确线索,并削减风险资产押注.

贝南克周五将在美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的年度会议上发表讲话,美国联邦储备理事会(美联储)推出新一轮刺激措施的可能性似乎正在增加,其选择可能包括购买更多债券、延长低息承诺等.[ID:nSB1747802]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.007 29.980 29.950-30.010 30.000 5.74 5.04

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.954 29.942 29.951-29.976 29.970 2.66 2.73

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.015/0.025 0.020/0.030

美元/台币六个月期 -0.125/-0.110 -0.120/-0.105

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