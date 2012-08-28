版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 09:52 BJT

《汇市简讯》澳元/美元面临交叉盘卖压扩大的压力

0135GMT

* 澳元守在1.0350美元附近,目前日低为1.0345

* 交易商持有的澳元/美元下档停止单无多,海外买家场边观望

* 压力与交叉盘有关,据传澳元卖压延伸至澳元/欧元(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐